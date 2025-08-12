Gaziantep'te Sulama Barajında Su Seviyesi D düştü, Balık Ölümleri Yaşandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Sayburun Mahallesi'nde bulunan sulama barajında su seviyesinin düşmesi balık ölümlerine neden oldu. Su kaynaklarının azalmasıyla baraj tabanında oksijen yetersizliği yaşanırken, çok sayıda balığın kıyıya vurduğu görüldü. Vatandaşlar, hem tarımsal sulama hem de balık popülasyonu için barajdaki su seviyesinin artırılması yönünde yetkililere çağrıda bulundu. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa