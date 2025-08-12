Gaziantep'te Sulama Barajında Su Seviyesi D düştü, Balık Ölümleri Yaşandı

Gaziantep'te Sulama Barajında Su Seviyesi D düştü, Balık Ölümleri Yaşandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki sulama barajında su seviyesinin azalması, oksijen yetersizliğine ve balık ölümlerine neden oldu. Yerel halk, su seviyesinin artırılması için yetkililere başvurdu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Sayburun Mahallesi'nde bulunan sulama barajında su seviyesinin düşmesi balık ölümlerine neden oldu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Sayburun Mahallesi'nde bulunan sulama barajında su seviyesinin düşmesi balık ölümlerine neden oldu. Su kaynaklarının azalmasıyla baraj tabanında oksijen yetersizliği yaşanırken, çok sayıda balığın kıyıya vurduğu görüldü. Vatandaşlar, hem tarımsal sulama hem de balık popülasyonu için barajdaki su seviyesinin artırılması yönünde yetkililere çağrıda bulundu. - GAZİANTEP

