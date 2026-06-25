Gaziantep'te 1,4 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi: 2 gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 2 ayrı iş yerine yapılan operasyonda 1 milyon 450 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Şahinbey ve Nizip ilçelerindeki çalışmalar çerçevesinde A.A.R. ve M.Ç. isimli şahıslara ait işyerlerinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda, piyasa değeri 1 milyon 450 bin TL olan gümrük kaçağı 35,5 kilo nargile tütünü, 211 kilo nargile kömürü, 117 adet şarj aleti ve kablosu, 18 adet akıllı kol saati, 11 adet kablosuz kulaklık, 7 adet elektrikli süpürge, 5 adet müzik çalar, 3 adet akıllı cep telefonu ve 5 adet powerbank ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı