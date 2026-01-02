Haberler

Kaçak krom madeni çıkaran 2 şahsı jandarma ekipleri yakaladı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaçak maden ocağı açarak krom madeni çıkaran H.B. ve İ.E.M. isimli şahıslar, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda suçüstü yakalanarak yasal işlem başlatıldı. Olayda kullanılan çeşitli maden çıkarma ekipmanları ile el yapımı patlayıcı maddeler ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesinde, kaçak maden arama ve çıkarma olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Nurdağı ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında kaçak maden ocağı açarak krom madeni çıkardığı tespit edilen H.B. ve İ.E.M. isimli şüpheli şahıslar suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yapılan aramalarda ise suçta kullanılan 3 adet vinç, 3 adet hilti, 1 adet jeneratör, 1 adet su dalgıç pompası, 1 adet görüntü izleme cihazı, 50 metre seyyar aydınlatma kablosu ve 2 adet el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi. - GAZİANTEP

