Gaziantep'te 1,5 milyon TL değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan operasyonda, bir iş yerinde toplam piyasa değeri 1 milyon 550 bin TL olan kaçak elektronik eşyalar ele geçirildi. Bir şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 1,5 milyon TL değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyon çerçevesinde Şahinbey ilçesinde M.T. isimli şahsa ait iş yerine baskın yapıldı.

İş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 550 bin TL olan gümrük kaçağı bin 245 adet kablosuz kulaklık, 321 adet kablosuz hoparlör, 122 adet müzik çalar, 118 adet tıraş makinesi, 67 adet el tipi elektrikli süpürge, 43 adet tablet, 37 adet akıllı kol saati, 33 adet oyun konsolu, 26 adet hava nemlendirici ve 21 adet kamera ele geçirildi.

Yakalanan M.T. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
