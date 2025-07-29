Gaziantep'te Halı Fabrikasında Yangın Çıktı

Gaziantep'te Halı Fabrikasında Yangın Çıktı
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir halı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te bir halı fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Oğuzeli ilçesi Körkün Mahallesi Körkün Sanayi Sitesi'ndeki bir halı fabrikasının depo kısmında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

23 araç ve 52 personelle 5 saatte söndürüldü

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin 23 araç ve 52 personelle yaklaşık 5 saat süren çalışmayla söndürüldü.

Yangın sonrası fabrikada ciddi hasar oluşurken yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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