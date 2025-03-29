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Gaziantep'te Gümrük Kaçağı Akıllı Telefon Operasyonu

Gaziantep'te Gümrük Kaçağı Akıllı Telefon Operasyonu
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Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon 700 bin TL değerinde gümrük kaçağı akıllı telefon, kulaklık ve şarj cihazı ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te yapılan operasyonda piyasa değeri 2 milyon 700 bin TL olan gümrük kaçağı akıllı telefon, kulaklık ve şarj cihazı ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde Oğuzeli ilçesinde H.H.G ve K.S. isimli şahıslara ait işyerlerine baskın yapıldı. Söz konusu işyerlerinde yapılan adli arama neticesinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 700 bin TL olan gümrük kaçağı 135 adet akıllı telefon, 6 adet kablosuz kulaklık ve 24 adet şarj cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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