Gaziantep'te Buğday Ekili Alanda Yangın: 15 Dönüm Küle Döndü

Gaziantep'te Buğday Ekili Alanda Yangın: 15 Dönüm Küle Döndü
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Gaziantep'in Araban ilçesinde çıkan yangında 15 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde öğle saatlerinde buğday ekili alanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 15 dönümlük buğday ekili alan küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Araban Ovası Aşağı Yufkalı ve Aşağı Karavaiz mahalleleri arasındaki ekili alanda yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Çıkan yangında Arabanlı çiftçilerden Hayri Yıldırım'a ait 15 dönümlük hasada hazır makarnalık sert durum buğdayı küle döndü.

Yangınla ilgili açıklama yapan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "İki gündür Araban Ovası'nda çiftçilerimiz yüksek maliyetler ve binbir emekle yetiştirdiği hububat ekili alanlar art arda yanıyor, çıkan yangınlarda çiftçilerimizin bir yıllık emeği bir anda yanıp yok oluyor" dedi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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