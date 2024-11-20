Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Beyaz Eşya Dükkanından Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te çalıntı kamyonetle bir beyaz eşya dükkanına girerek 3,5 milyon TL değerinde hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı. Gece saatlerinde maskeli olarak gerçekleştirdikleri hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler, daha önce de 8 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirerek geniş bir suç geçmişine sahip.

Gaziantep'te beyaz eşya dükkanından hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, çalıntı kamyonetle gece saatlerinde beyaz eşya dükkanına girerek milyonluk hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ele geçirilen çalıntı malzemelerin bazıları ise sahiplerine teslim edildi.

Olay, önceki gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 03.00 sıralarında çalıntı kamyonetle beyaz eşya ve mobilya dükkanına gelen maskeli 3 şahıs, yaklaşık 3,5 milyon TL değerinde televizyon, telefon, tablet ve beyaz eşya çalarak kayıplara karıştı.

Milyonluk hırsızlık anları saniye saniye kamerada

Milyonluk hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetle mağazaya yanaşan şüpheli şahısların, camı çerçeveyi indirdikten sonra içeri girerek ellerine aldıkları her şeyi çalma anları yer aldı.

Hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi yakalandı

Yaşanan olayın ardından çalışma yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin daha önce de 8 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerden ele geçirilen 2 adet çalıntı araç, 1 adet televizyon, 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet buzdolabı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet spiral makinesi ve lokma takımı, 1 adet ısıtıcı ve 150 bin TL değerinde gıda maddesi ise sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep'te Beyaz Eşya Dükkanından Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedirgin eden "Dünya savaşı" sözleri

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Erdoğan'a asgari ücreti sordular, umut dolu sözler sarf etti

 DEM Parti'li ve CHP'li belediye başkanlarına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

DEM Partili ve CHP'li iki belediye başkanına hapis cezası
Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı

Son Dakika Haberleri

Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis soruşturması mı başlatıldı? Tunceli Belediyesi hangi parti? Cevdet Konak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ovacık Belediye Başkanı kimdir? Tunceli Belediye Başkanı kimdir? 19 Kasım reyting sonuçları! 19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Ovacık Belediye Başkanı hangi parti? Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cevdet Konak tutuklandı mı? DEM Parti Tunceli Belediye Başkanı neden hapis cezası aldı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 20 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CHP Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül neden hapis cezası aldı? Mustafa Sarıgül tutuklandı mı? SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Ocak 2025 asgari ücret ne kadar olur? ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 | Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, brüt ve net asgari ücret zammı yüzde kaç olur?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.