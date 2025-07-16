Gaziantep'te 3 milyon TL'lik silahlı gasp kamerada: Şüpheliler yakalandı

Gaziantep'te 3 milyon TL'lik silahlı gasp kamerada: Şüpheliler yakalandı
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Gaziantep'te Şehitkamil ilçesinde motosikletli iki kişi, bir markete ait 3 milyon TL'yi silah zoruyla gasbetti.

Gaziantep'te Şehitkamil ilçesinde motosikletli iki kişi, bir markete ait 3 milyon TL'yi silah zoruyla gasbetti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili 6 şüpheli yakalandı.

Olay, Kalyon Kavşağı'nda meydana geldi. Plakasız motosikletle gelen şüpheliler, taşıma esnasında markete ait parayı silah tehdidiyle alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin kullandığı motosikletin plakasının ve kimliklerinin tespit edilmesi sonucu G.Ç., İ.Ç., M.Ç., E.K. ve Y.K. isimli şahıslar yakalandı. Bursa'ya kaçtığı belirlenen B.A. da düzenlenen operasyonla saklandığı yerde gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda gasp olayında kullanılan silah, çeşitli teçhizatlar ve çalınan 3 milyon TL ele geçirildi.

Gasp anı güvenlik kamerasında

Öte yandan gasp anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerinde şüphelilerin planlı şekilde hareket ettiği ve parayı aldıktan sonra kaçtığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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