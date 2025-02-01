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Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan şok huzur-güven uygulamasında 1 milyon 75 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan şok huzur-güven uygulamasında 1 milyon 75 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyona 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil, Nizip ve Nurdağı ilçesinde şok huzur-güven uygulaması icra edildi. Emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık suçları başta olmak üzere kamu düzenini bozan tüm suçların önüne geçilmesine yönelik çalışmada 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri 1 milyon 75 bin TL olan gümrük kaçağı 1 ton 900 tütün, 3 bin 250 paket sigara, 175 adet puro, 20 bin adet makaron, 28 paket nargile tütünü ve 30 adet elektronik eşya ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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