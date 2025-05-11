Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı

Uçakta farklı koltuklarda oturmuşlar, dönüşte yan yana gelmişler

13 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlandı, 27 kişi örgüt yapılanmasına yönelik detaylı ifade verdi

İsim yerine kod adı kullanmışlar, balkan ülkelerinde buluşmuşlar

Örgüt üye olan şahıs: "Ucuz tatil sanmıştım, örgüt faaliyeti ve dini eylem olduğunu orada anladım, pişmanım"

GAZİANTEP - Gaziantep merkezli 47 ilde, silahlı terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu örgüt yapılanmasına yönelik yeni detaylar ortaya çıktı. Örgütün Türkiye'de sıfırdan yapılanmak için harekete geçtiği, toplantıları balkan ülkelerindeki örgüt evlerinde "mentör" adını verdikleri öğrenci sorumluları tarafından "vifak" adı altında gerçekleştirdiği öğrenildi.

Gaziantep merkezli 47 ilde bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından silahlı terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Vergi Denetim Başkanlığı ve ilgili İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonlar sonucunda örgüte eleman ve finans sağlayan, aralarında iş insanlarının da olduğu 229 şüpheli yakalandı.

13 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlandı

Yakalanan şüpheliler arasından 13 kişi etkin pişmanlıktan yararlanırken toplam 27 kişi örgüt yapılanmasına yönelik detaylı ifade verdi. Operasyonda örgütün Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da güncel yapısı deşifre edildi.

İsim yerine kod adı kullanmışlar, balkan ülkelerinde buluşmuşlar

Operasyon kapsamında örgütün eleman temin etmeye yönelik yeni yöntemleri de tespit edildi. Emniyet güçlerinin 1 yıl süren teknik ve fiziki takibi sonucu örgütün Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Makedonya gibi ülkelerde, 2-3 katlı kiralık evlerde öğrenci gruplarıyla toplantılar gerçekleştirdiği belirlendi. "Mentör" olarak adlandırılan ev sorumluları tarafından bir haftalık periyotlarla öğrenci değişimi yapılırken, bu kişilerin kendi aralarında da "lise", "vifak" ve "cemaat" gibi kategorilere ayrıldığı öğrenildi.

FETÖ elebaşının videolarıyla bağlılık oluşturmak istemişler

Gezi adı altında yurt dışına götürülen ve örgüt evlerinde kalan öğrencilere FETÖ'nün videoları izletilerek bağlılık oluşturulmaya çalışıldığı, "sorumlu kişi" adı verilen mentörler tarafından 2 yıl boyunca takip edildiği, örgütü benimseyenlere "cemaat" adını verdikleri, örgüte karşı, bağlılık hissetmeyenlere ise "vifak" dedikleri ortaya çıktı. Mentörlerin vifak grubunda yer alan öğrencileri ise kendi içlerinde A ve B olarak kategoriye ayırdıkları öğrenildi.

Gidişler farklı koltuklarda, dönüşler yan yana

Operasyonla birlikte dikkat çeken bir detay ise yurt dışına çıkarılan öğrenci gruplarının seyahat planı oldu. Aynı uçakta seyahat eden örgüt üyelerinin farklı koltuklarda oturtulup, dönüşte ise yan yana getirildiği tespit edildi. Bu durumdan şüphelenen güvenlik güçleri, yaptığı detaylı analiz sonucu birçok şüpheliyi takibe alarak yakaladı. Şüphelilerin 27'si örgütün yurt dışı yapılanması ve organizasyonlarına dair kapsamlı ifadeler verirken bu kişilerden 13'ü ise etkin pişmanlıktan yararlandı. Bu ifadelerden biri de Arnavutluk'a götürülen bir kişinin itirafı oldu.

"Ucuz tatil sanmıştım, pişmanım"

Etkin pişmanlık yasasından yararlanan bir şüpheli ifadesinde sadece ucuz yurt dışı tatili yapmak için gittiğini söyleyerek ve pişman olduğunu belirterek, "İstemsizce de olsa katıldım. 2024'ün Temmuz ayında Arnavutluk'a gittim. Tiran şehrine, dört arkadaş olarak gittik. Gideceğimiz kişiyi tanıyordum ama diğer ikisini tanımıyordum. Bizi, maç izlediğimiz bir kafede tanıştırdılar. Bana bunun bir gezi olacağını, masrafların karşılanacağını ve dini eğitim verileceğini söylediler. Uygun geldiği için kabul ettim. Ancak oraya gittiğimde bunun bir örgüt faaliyeti ve dini eylem olduğunu anladım. Pişmanım. Bu şahıslarla aramda herhangi bir bağ yoktu, örgütsel bir amacım olmadı. Amacım sadece ucuz yurt dışı tatili yapmaktı" ifadelerini kullandı.

Finans ağı da deşifre edildi

Operasyonda örgüte finans sağlayan iş insanları daşifre edilirken, bunlar arasında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan NAKSAN Holding'in eski sahibi Taner Nakıboğlu'nun yanı sıra bazı e-ticaret firmaları sahipleri, esnaflar ve farklı iş kollarında faaliyet gösteren kişiler de listede yer aldı. Finans desteğinin ise MASAK ve vergi müfettişlerinden gizlenmek amacıyla 3 ila 5 bin TL aralıklarında küçük parçalar halinde yapıldığı saptandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 77'si tutuklanmıştı

Önceki gün adliye sevk edilen FETÖ şüphelilerinden 77'si tutuklanmış, 125'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Diğer 23 şüpheli ise serbest bırakılmıştı.

Dev operasyonla ilgili geniş çaplı soruşturmaların sürdüğü öğrenildi.