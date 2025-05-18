Galatasaray Taraftarlarının Kutlamasında Havai Fişek Kazası

Galatasaray Taraftarlarının Kutlamasında Havai Fişek Kazası
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Çorum'un Alaca ilçesinde Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlaması sırasında bir havai fişek 9 yaşındaki bir çocuğun kafasına isabet etti. Çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, hayati tehlikesi yok.

Çorum'un Alaca ilçesinde Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlaması sırasında atılan havai fişeklerden biri 9 yaşındaki bir çocuğun kafasına isabet etti.

Olay, Alaca ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar tarafından kullanılan hava fişek 9 yaşındaki Ç.B.'nin başına isabet etti. Yaralanan çocuğu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ç.B., Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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