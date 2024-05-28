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Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar! Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi

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İstanbul'da bir otomobil sürücüsü, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların arasından geçtikten sonra geri dönüp bir taraftara çarptı ve olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanarak beyin kanaması geçiren taraftar hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Bayrampaşa'da Galatasaraylı taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu kutlamak için sokağa çıktı. O sırada yoldan geçen bir otomobil sürücüsü, grubun arasından geçtikten sonra geri geri gelip bir taraftara çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar anbean kameralara yansırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARACIYLA GERİ GERİ GELEREK TARAFTARA ÇARPTI

Kaza dün akşam saatlerinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Cicoz Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil sürücüsü, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların olduğu kalabalığın arasından geçti. Ardından ara sokağa dönen sürücü geri geri gelip; elini kaldırarak araca doğru koşan Mustafa Tunç isimli taraftara çarptı.

ÇARPTIKTAN SONRA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle Tunç savrularak yere düşerken; sürücü ise gaza basarak kaçtı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BEYİN KANAMASI GEÇİREN TARAFTARIN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan taraftarı ambulansla hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan taraftarın beyin kanaması geçirip, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan geriye ise bu görüntüler kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Galatasaray Bayrampaşa İstanbul Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Spor Haberler

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Yorumlar (13)

Özcan Özcan:

ben TÜRKÜM benim FİLİSTİN DİYE BİR DAVAM YOK

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umudum var:

türklük,kürtlük yani ırklar toprak olacak, acaba insani değerlere yaşamlara ne kadar değer veriyoruz haydi türklüğün arkasına sığındın müslüman değilsen bile orda diri diri insanlar yakılıyor, hâla ne ırkı.

yanıt23
yanıt3
İbrahim Coşkun:

Sen önce insan ol bence

yanıt12
yanıt1
NAKRE:

Buna Türklük kürtlük olarak değil insanı olarak bakılması lazım

yanıt8
yanıt1
Özcan Özcan:

ibo , İNSANLIK DEMEK ACILARIN HEPSİNE SAHİP ÇIKMAK DEMEKTİR.TERÖRİST SİVİLLERİ VURUNCA SEVİNMEK SONRA DEVLETTE O TERÖRİSTİN HALKINI VURUNCA AĞLAMAK DEĞİLDİR.

yanıt1
yanıt3
Ülkücü Gençlik:

Dünyadaki her mazlum Türklerin davasıdır, arap ihanetini asla unutmayalım o ayrı ama mazlum mazlumdur

yanıt0
yanıt0
Ömer Can:

şampiyonluğun sevincinin kimseye yaramadığının resmidir futbol afyondur uzak durun

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2
yanıtYanıtla
Mehmet Kılıç:

afyon ne alaka

yanıt0
yanıt3
Yusuf Kartal :

Mala zarar vermekten taraftar suclu. Önce Arabaya vuruyor sonra Delidana gibi pesinden kosuyor. Adam belki görmedi bile kostugunu! iyi bir Avukatla Söför Tazminat bile alir. Ali Koc yardimci olur kesin

3
2
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Serkan GÜNGÖREN:

NU NESİR ARKADAŞ YA

1
0
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