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Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Sonrası Olaylara İlişkin Zorla Getirme Kararları

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Sonrası Olaylara İlişkin Zorla Getirme Kararları
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19 Mayıs 2024 tarihinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçının ardından Jaden Quinn Oosterwolde hakkında sanık olarak, Mert Müldür hakkında ise tanık olarak zorla getirme kararı verildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan derbi maçın ardından yaşanan olaylara ilişkin Jaden Quinn Oosterwolde hakkında sanık olarak zorla getirme kararı, Mert Müldür hakkında tanık olarak zorla getirme kararı verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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