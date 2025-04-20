Futbolcular Saldırıya Rağmen Maça Devam Etti

Lübnan'ın güneyinde İsrail'in saldırı düzenlediği sırada futbolcular maça devam etti.

İsrail, Lübnan ile varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine 3 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda, en 2 kişi hayatını kaybetti. Futbol sahasına yakın bir noktaya düzenlenen saldırıda ise oyuncular saldırıya aldırış etmeden maça devam ettiler. Saldırı sonrası sahanın ilerisinde yükselen dumanlar bir seyirci tarafından kaydedildi.

Saldırılardan biri ise orman manzaralı bir restoranın yakınına düzenlendi. Saldırı nedeniyle müşteriler restorandan kaçarken, bazıları ise saldırıyı kayıt altına aldı. - BEYRUT