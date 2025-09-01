Futbol Okulu İşletmecisi Anahtar Yüzünden Hayatını Kaybetti

Futbol Okulu İşletmecisi Anahtar Yüzünden Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Antalya'da, evde unuttuğu anahtar yüzünden çatıda güneş enerjisi paneline bağlı hortumla 3. kat balkonuna inmeye çalışan futbol okulu işletmecisi Alperen Coşar, hortumun kopması sonucu düşerek yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi 1044 Sokak'taki dairesinden ayrılırken anahtarı içeride unutan Alperen Coşar (43) gecenin ilerleyen saatlerinde geri döndüğünde anahtarı olmadığı için apartmanın çatısına çıktı. Buradaki güneş enerji paneline bağladığı hortum ile 3. kat balkonuna inmeye çalışan Alperen Coşar, hortumun kopması sonucu beton zemine düştü. Sabah komşularının haber vermesi üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Coşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Coşar'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alperen Coşar, uzun yıllar çeşitli kulüplerde amatör olarak futbol oynadıktan sonra antrenörlük ve teknik direktörlük kurslarını bitirdi. Coşar'ın, uzun süredir Manavgat Beşiktaş Futbol Okulu işletmeciliği ve 2. Amatör Kümedeki Manavgat Hisar Gençlik ve Spor'un Teknik Direktörlük görevinde bulunduğu öğrenildi.

Acı haberi alıp olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
