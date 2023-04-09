Üye Girişi
Haberi Paylaş
Fransa'da çöken 4 katlı binada yangın çıktı: 5 yaralı

Fransa'da çöken 4 katlı binada yangın çıktı: 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Fransa'nın Marsilya şehrinde 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu çıkan yangında en az 5 kişi yaralandı.

Fransa'nın Marsilya şehrinde 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu çıkan yangında en az 5 kişi yaralandı.

Fransa'nın liman kenti Marsilya'da bulunan 4 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Yerel saatle 00.40 sıralarında meydana gelen olayın ardından binada yangın çıktı. Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan, çöken binanın yanında bulunan başka bir binada da ciddi hasar oluştuğunu açıkladı. Olay yerindeki arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Payan, en az 5 kişinin yaralandığını kaydetti. Henüz kontrol altına alınamayan alevlerin, kurtarma çalışmalarını yavaşlattığı öğrenildi.

Kaç kişinin olduğu bilinmiyor

Çöken ve ardından yangın çıkan binada kaç kişinin yaşadığı henüz bilinmiyor. Olayın ardından hasar alan diğer binalarda yaşayanlar için ise tahliye işlemleri sürüyor. Kazanın, gaz sızıntısından meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor. - MARSİLYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marsilya Fransa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title