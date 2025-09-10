Haberler

Fransa'da 'Bloquons tout' Protestoları: 175 Bin Kişi Katıldı, Gözaltılar 473'e Ulaştı

Fransa'da 'Bloquons tout' Protestoları: 175 Bin Kişi Katıldı, Gözaltılar 473'e Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa genelinde hükümetin tasarruf planına karşı düzenlenen protestolara 175 bin kişi katıldı. Gözaltına alınanların sayısı ise 473'e çıktı. İçişleri Bakanlığı, en çok gözaltının Paris'te yapıldığını ve protestolarda 'çok sayıda radikal aktivistin' bulunduğunu açıkladı.

Fransa genelinde hükümetin tasarruf planına karşı düzenlenen "Bloquons tout" (Her şeyi durduralım) protestolarına 175 bin kişi katılırken, gözaltına alınan kişi sayısı 473'e yükseldi.

Fransa'da hükümetin tasarruf planına karşı düzenlenen "Bloquons tout" (Her şeyi durduralım) protestolarında gözaltına alınanların sayısı 500'e yaklaştı. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki protestolarda 473 kişinin gözaltına alındığını belirterek, gözaltıların 203'ünün başkent Paris'te yapıldığını aktardı. Bakanlık, gözaltına alınan 339 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlık, ülke genelindeki protestolara 175 bin kişinin katıldığını ifade ederek, 550 gösteri ve 262 barikat eylemi düzenlendiğini aktardı. Bakanlık, protestolarda "çok sayıda radikal aktivistin" bulunduğunu ve kamu düzenini bozduklarını açıkladı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'ın tarihi maçı için çılgın bilet fiyatı: 218 bin lira

Galatasaray'ın tarihi maçı için çılgın bilet fiyatı: 218 bin lira
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'tan Uğurcan Çakır çıkışı: Bu transferi biz yapsak demediklerini bırakmazlardı

Ali Koç sert çıktı: Eğer Uğurcan'ı biz transfer etseydik...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.