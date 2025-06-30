Fethiye'deki Paraşüt Kazasında İsviçreli Turist Hayatını Kaybetti

Fethiye'deki Paraşüt Kazasında İsviçreli Turist Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen paraşüt kazasında 60 yaşındaki İsviçreli turist Jaabiri Ezzeddine yaşamını yitirdi. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan paraşüt kazasında 60 yaşındaki İsviçre'li turist yaşamını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 112'ye yapılan ihbarda 1800 metre Rakımlı Ölüdeniz Babadağ pistinden tekli (single) kalkış yaptıktan sonra bir turistin bölgede bulunan yola düştüğü ihbarı yapıldı. İhbar sonrasında kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri 60 yaşındaki İsviçre uyruklu Jaabiri Ezzeddine'nin yaşamını kaybettiğini belirledi. Bu gelişme üzerine savcıya bilgi verilerek olay yerine Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 60 yaşındaki turist in cenazesinin kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp kurumuna gönderileceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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