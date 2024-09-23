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Fethiye'de Paraşütle Atlayan Yabancı Mahsur Kaldı, JAK Ekipleri Kurtardı

Fethiye'de Paraşütle Atlayan Yabancı Mahsur Kaldı, JAK Ekipleri Kurtardı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde paraşütle atlayış yapan Letonya uyruklu bir kişi dağlık alana düşerek mahsur kaldı. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, yaklaşık 5 saatlik bir çalışma sonucu mahsur kalan kişiyi kurtardı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde paraşütle atlayış gerçekleştiren ve dağlık alanda mahsur kalan yabancı uyruklu şahıs Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde dünyaca ünlü Babadağ'ın 1900 metre pistinden tekli atlayış yapan Letonya uyruklu 35 yaşındaki P.V. dağlık alana düşüp mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timi bölgeye sevk edildi. Ekipler yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan paraşütçüyü kurtardı. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan P.V.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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