İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil

İstanbul'dan sonra üç şehirde daha okullar tatil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

6.2'nin ardından Erdoğan'dan kritik açıklama
İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı

İstanbul beşik gibi! Artçı deprem sayısı endişe verici boyutta
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı

Dikkat çekilen bir nokta var! 6.3'lik depremin ilk raporu yayımlandı

Fethiye'de paraşüt kazası: 2 ölü

Fethiye'de paraşüt kazası: 2 ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'dan havalanan yamaç paraşütünün kayalık alana düşmesi sonucu 29 yaşındaki Tevfik Tek ve 22 yaşındaki arkadaşı Mehmet Buğra Silen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fethiye'de paraşüt kazası: 2 ölü

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Babadağ'dan havalanan yamaç paraşütü, kayalık alana düşerken, pilot ve arkadaşı yaşamını yitirdi.

Olay, Fethiye ilçesi Babadağ'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amatör pilotluk belgesine sahip olduğu belirtilen 29 yaşındaki Tevfik Tek, arkadaşı 22 yaşındaki Mehmet Buğra Silen ile birlikte yamaç paraşütü yapmak üzere Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıktı. Bin 900 metre rakımlı pistten atlayış yapan ikili, henüz belirlenemeyen bir sebeple kayalık bir alana düştü. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Mehmet Buğra Silen'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarılan Tevfik Tek ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.