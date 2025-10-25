Fethiye'de Hava Oyunları Festivali'nde Yamaç Paraşütü Kazası: 3 Yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz'de 25. Uluslararası Hava Oyunları Festivali'nde single ve tandem yamaç paraşütlerinin havada çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Fethiye'de devam eden 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, renkli görüntülere sahne olurken talihsiz bir kaza yaşandı. Belcekız Plajı üzerinde iniş yapmak isteyen single ve tandem yamaç paraşütleri iniş sırasında havada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle paraşütçüler kontrolünü kaybederek sert iniş yaptı. Olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA