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Fethiye'de beton deposunun ana santralinde yangın çıktı

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Fethiye'de beton deposunun ana santralinde yangın çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir beton deposunun ana santralinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir beton deposunun ana santralinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karagedik Mahallesi'nde bulunan bir beton deposunun ana santralinde gece saatlerinde elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Deponun kullanılamaz hale geldiği yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Fethiye Muğla 3. Sayfa Haberler

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