Fenerbahçe Stadyumu Önünde Güvenlik Görevlisine Saldırı: Hapis Cezası İstemi

Fenerbahçe Stadyumu Önünde Güvenlik Görevlisine Saldırı: Hapis Cezası İstemi
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Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünde aracını kullanarak güvenlik görevlisini sürükleyen Okan O. hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Olay, Fenerbahçe - Kayserispor müsabakası sonrası gerçekleşti.

Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünde stadyuma doğru el hareketi yapan ve kendisini engellemek isteyen güvenlik görevlisini ise aracıyla sürükleyen şüpheli Okan O. hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Olay, 21 Nisan'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde meydana geldi. Fenerbahçe - Kayseri spor müsabakasının ardından öğlen saatlerinde stadyumun önünden geçen şüpheli Okan O. (49) stadyum önünde araçtan inerek el stada doğru el hareketi çekerek bu anları telefonu ile kayda aldı. Şüpheli Okan O. kendisini durdurmak isteyen özel güvenlik görevlisi Abdülkadir G.'yi yaklaşık aracıyla sürükledi. Olayın ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlikteki ifadesinin ardından Okan O. hakkında "Sporda Şiddet Yasası" gereğince hakaret olarak nitelendirilen eylemi nedeniyle 1 yıl boyunca takımının spor müsabakalarında emniyette imza atmak suretiyle seyirden men ve konuttan ayrılmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Şüpheli Okan O. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, araçta bulunan şüpheli dışındaki 2 kişinin tespit edilerek olaydan sonra yakalandığı ve şüphelinin kimlik bilgilerini paylaşmayan şahıslar hakkında yalan tanıklıktan soruşturma başlatıldığı da ifade edildi. Şüpheli Okan O. hakkında "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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