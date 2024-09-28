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Fenerbahçe'nin Eski Futbolcusu Serhat Akın'a Silahlı Saldırı: Zanlılar Belirlendi

Fenerbahçe'nin Eski Futbolcusu Serhat Akın'a Silahlı Saldırı: Zanlılar Belirlendi
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Futbol yorumcusu Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırının zanlıları tespit edildi. İki saldırgan gözaltına alınırken, diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Futbol yorumcusu ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren zanlıların kimlik bilgileri tespit edildi. Olayı gerçekleştiren 4 saldırgandan 2'si gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'nde futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde; olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Olaya karışanların E.Ü., M.A., O.D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır. Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Serhat Akın Fenerbahçe Politika Güvenlik Olaylar 3-sayfa Futbol Hukuk Spor

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