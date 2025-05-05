Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Lazerle Göz Altına Alınan Şahsa Ceza

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'in gözüne lazer tutması sebebiyle gözaltına alınan şahsa spordan men cezası ve 1 yıl imza atma yükümlülüğü getirildi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'in gözüne lazer tutan şahıs gözaltına alındı. Şüpheli Bayram Y., alınan ifadesinde lise mezunu olduğunu ve üniversite sınavlarına hazırlandığını belirtti. Fenerbahçe taraftarı olduğunu ifade eden şahıs, karşılaşmayı stadyumun kuzey üst tribününden bir arkadaşıyla birlikte takip ettiğini, maçın 36. dakikasında yaşanan bir pozisyonda futbolcunun gözüne lazer tuttuğunu kabul etti. Olayın anlık geliştiğini ve planlı olmadığını savunan şüpheli, kimseye zarar verme niyeti taşımadığını, yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu belirtti. Olay sonrası başlatılan adli süreç sonunda, şahsa 6222 sayılı yasa dahilinde ceza verildi.

Savcılık tarafından Bayram Y.'ye, spordan men cezası uygulandı. Ayrıca, bir yıl boyunca Fenerbahçe'nin oynayacağı her maç günü karakola giderek imza verme yükümlülüğü getirildi. - İSTANBUL