Fenerbahçe-Alanyaspor Maçı Sonrası Darp Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'i darbeden sanıkların yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Erol Gök'ün 3 ayrı suçtan 4 yıl 10 aya kadar hapsi istenirken, diğer sanık Tayfun Tahsin İlgün'ün ise 3 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi. Duruşmada konuşan müşteki Necip Cem İşçimen, "Bana öldürme kastıyla defalarca vurdu. Hastayım dememe rağmen vurmaya devam etti. Şikayetçiyim" dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'i Kadıköy'de 31 Ağustos 2024 akşamı oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası otopark sırasında darp eden sanıklar Erol Gök ve Tayfun Tahsin İlgün'ün yargılanmasına devam edildi. Anadolu 88. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki Necip Cem İşçimen ve sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

"Öldürme kastıyla vurdu"

Duruşmada söz verilen müşteki Necip Cem İşçimen, "Mala zarar verme suçuna ilişkin zararım karşılanmıştır. Ancak mala zarar verme suçu yönünden şikayetim devam etmektedir. Sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına rızam vardır. Olay anından sahi ısrarla elimi çekmiştir. Benim herhangi bir darp girişimim olmamıştır. Etkili eylem girişimim olmamıştır. Ses kayıtlarında hakaret ettikleri açıkça görülmektedir. Ben 2021 yılında çok ağır kovid geçirdim. Kalbim durdu. Tedavim halen devam ediyor. Olay günü tedavi için İstanbul'da idim. Kuvvet kullanma veya şiddet uygulama durumunda değilim. İstanbul'a yabancı olmam sebebiyle onlara geç işareti yaptım. Ancak bana küfür etti. Bana defalarca vurdu. Öldürme kastıyla vurdu. Hastayım dememe rağmen vurmaya devam etti. Kanında uyuşturucu madde ve antidepresan ilaçları bulunduğu tespit edilmiştir. Ben sanık savunmalarını kabul etmiyorum. Hakaret ve yaralama suçlarından şikayetim devam etmektedir." diye konuştu.

Savcı mütaalasını açıkladı

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Erol Gök'ün "hakaret" ve "kasten yaralama" 3 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. "Mala zarar verme" suçundan 3 yıla kadar istenen hapis cezası etkin pişmanlık nedeniyle yarıya düşürülerek 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Sanık Tayfun Tahsin İlgün'ün ise "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

"Kendisinden ve ailesinden özür diliyorum"

Tutuksuz sanık Erol Gök mütalaaya karşı savunmasında, "Önceki savunmamı tekrar ederim. İddia makamının mütalaasını kabul etmiyorum. Müştekinin kendisinden ve ailesinden özür diliyorum. Ben hayatımda yasaklı madde hiç kullanmadım. Olay tarihinde de herhangi bir şekilde uyuşturucu kullanmışlığım yoktur. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı 25 Haziran tarihine erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'in olay günü otoparktan aracıyla çıkış yaparken sistem güncellemesi nedeniyle beklemeye başladığı, bu sırada arkasındaki aracın şoförü Erol Gök'ün defalarca kornaya basıp selektör yaptığı, aracın arka koltuğundaki Tayfun Tahsin İlgün'ün de, İşçimen'e küfür ve hakaretlerde bulunduğu belirtildi. Erol Gök'ün savcının yüzüne yumruk atarak yere düşürdükten sonra darp etmeye devam ettiği kaydedilmişti. İddianamede, sanık Erol Gök'ün 'Hakaret', 'Kasten Yaralama' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından 6 yıl 4 aya kadar, sanık Tayfun Tahsin İlgün'ün ise 'Hakaret' ve 'Kasten Yaralama' suçlarından 3 yıl 4 aya kadar hapsi istenmişti. - İSTANBUL