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Fatih'te silahlı kavga: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fatih'te silahlı kavga: 1 ölü Fatih'te 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Fatih'te silahlı kavga: 1 ölü

İSTANBUL - Fatih'te 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada ağır yaralanan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Fatih Camii Türbe kapısı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir araya gelen 2 grup arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine gruplar birbirlerine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay sonrası güvenlik şeridi ile çekerek vatandaşları oradan uzaklaştırdı. Alınan güvenlik önlemleri sonrası polis ekipleri bölgede geniş kapsamlı incelemesini sürdürdü.

Açılan ateş sonucu yaralanan 19 yaşındaki gencin isminin Ömer Algül olduğu ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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