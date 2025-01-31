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Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı

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Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer bugün hakim karşısına çıktı. Özer için örgüt suçu yönünden tahliye kararı verilirken dolandırıcılık suçlamasından tutukluluğunun devamına hükmedildi. Avukatı Sevgi Erarslan, Özer'in davasındaki detayları Haberler.com'a sunucu Melis Yaşar'a anlattı.

"Örgüt kurma ve yönetme" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarından 11 bin 462 yıl hapsi istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Avukatı Sevgi Erarslan, mahkeme sürecinin detaylarını Haberler.com'a anlattı.

"KIRMIZI BÜLTEN KARARIYLA ŞİRKETİN DEĞERİ SIFIRA DÜŞTÜ"

Thodex davası Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ederken, Faruk Fatih Özer'in avukatı Sevgi Erarslan, kırmızı bülten kararının ardından şirketin 50 milyon dolarlık değerinin bir günde sıfıra düştüğünü belirtti. Bu durumun davanın seyrinde önemli bir faktör olduğunu ifade etti.

Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı

"SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ BİR ÖRGÜT YOK"

Erarslan, mahkemenin istinaf aşamasında örgüt suçlamasıyla ilgili önemli bir karara vardığını belirterek, "İstinaf dairesi suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüt olmadığına kanaat getirmiştir" dedi. Bu tespitin dolandırıcılık suçlaması açısından da etkili olacağını savundu.

"11 BİN 462 YILLIK CEZA BOZULDU"

Davanın seyrini değerlendiren Erarslan, Faruk Fatih Özer hakkında verilen 11 bin 462 yıllık cezanın bozulduğunu ve örgüt suçu yönünden tahliye kararı verildiğini açıkladı. Ancak dolandırıcılık suçundan tutukluluğun devam ettiğini belirtti.

Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
Kaynak: Haberler.com / Şevval Çelik - 3.Sayfa
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