Eyyübiye'de Kaçakçılık Operasyonu: 600 Paket Sigara ve 6 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda kaçak sigara, kaçak çay ve güneş gözlüğü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ve kaçak çay operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 600 paket gümrük kaçağı sigara, 6 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 175 paket gümrük kaçağı çay ile 33 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi. - ŞANLIURFA