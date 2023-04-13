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Evine giren hırsız tarafından yaralanan şahıs iyileşiyor

Evine giren hırsız tarafından yaralanan şahıs iyileşiyor

3. Sayfa Haberleri

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evine giren hırsız tarafından yaralanan şahsı ziyaret etti.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evine giren hırsız tarafından yaralanan şahsı ziyaret etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, 4 Nisan 2023 tarihinde İpekyolu ilçesinde ikametine hırsızlık amacı ile giren şahıs tarafından yaralanan ikamet sahibini ziyaret etti. Polis ekipleri, ikamet sahibine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Yaralanan ev sahibi ise 'evden hırsızlık-kasten yaralama' suçunu işleyen şahsın kısa zamanda yakalanarak tutuklanması konusunda gösterilen üstün gayretten dolayı Van Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teşekkürlerini iletti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Van Emniyet Müdürlüğü 3. Sayfa Haberler

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