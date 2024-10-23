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Gıda sahteciliğinde sınır tanımamışlar

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Hile yapan şirketlerin gıdada oynadığı oyunlar halkın sağlığını tehlikeye atıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği konusunda tartışmaları alevlendirecek son listeyi yayımladı. Listede dikkat çeken ise at, eşek ve katır gibi hayvan etlerini yediren şirketlerin çıkması.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın sağlığı tehlikeye düşüren, taklit ve tağşiş yapan gıda sahtekarları listesine her gün yenileri ekleniyor. Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde et ve et ürünlerinde dana eti, İzmir Köfte, pide iç harcı ve kırmızı parça et yerine tek tırnaklı et (at, eşek ve katır gibi hayvan etleri) tespit edildi.

İşte o markaların bulunduğu liste:

Etten 'Tek Tırnaklı' Çıktı: Tüketici Şaşkınlık İçinde

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalarda ise zeytinyağında tohum yağlarının bulunması, tam yağlı kaşar peynirin içinde yağ oranının düşük olması dikkat çekerken çiğ dana etinde tek tırnaklı et, kasap köftede ise kanatlı et tespit edildi.

İşte o markaların bulunduğu liste:

Etten 'Tek Tırnaklı' Çıktı: Tüketici Şaşkınlık İçinde

Gıda sahteciliğinde sınır tanımamışlar
Kaynak: Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - 3.Sayfa

Tarım ve Orman Bakanlığı 3-sayfa Ekonomi Gündem Finans Yaşam

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