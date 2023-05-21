- Etliekmekçi'de 2 kişiyi yaralayan şüpheliler yakalanmamak için 3 araç değiştirmiş Konya'da bir etliekmekçide çıkan silahlı kavga sonrası olay yerinden kaçan 2 şüphenin yakalamamak için 3 araç değiştirdiği ortaya çıktı.

- Etliekmekçi'de 2 kişiyi yaralayan şüpheliler yakalanmamak için 3 araç değiştirmiş

KONYA - Konya'da bir etliekmekçide çıkan silahlı kavga sonrası olay yerinden kaçan 2 şüphenin yakalamamak için 3 araç değiştirdiği ortaya çıktı. 3 araç değiştirmelerine rağmen Kulu ilçesinde yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 19 Mayıs Cuma günü saat 16.00 sıralarında Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi Söğütpınar Sokak üzerinde bulunan bir etliekmek fırınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 adet suç kaydı olan Mehmet A. baş kısmından, 26 adet suç kaydı olan Ulgar A. çene kısmından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Yaralılar Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Olay sonrası Konya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada çevre güvenlik kamerası ve EDS görüntüleri izlendi.

Yakalanmamak için 3 araç değiştirmişler

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen, kasten yaralama, hırsızlık, yağma gibi çeşitli suçlardan 45 adet suç kaydı olan Yahya A. ve 27 adet suç kaydı olan Mehmet Y.'nin (26), olay sonrasında yakalanmamak için 3 araç değiştirdiği belirlendi. Kulu ilçesi Celep Mahallesinde saklandığı tespit edilen şüpheliler, Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Kulu İlçe Jandarma ekiplerinın yaptığı ortak çalışmayla yakalandı. Olayda kullanılan silahında ele geçirildiği olayın şüphelileri gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.