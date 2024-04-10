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Eskişehir'de Valiz Hırsızı Yakalandı

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Eskişehir'de bir evin önünden valiz çalan şahıs polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanırken 650 bin TL değerinde ziynet eşyası, nakit para ve cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesinde ikamet eden A.Ü. isimli şahıs, anne ve babasını Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine götürmek yola üzere çıktı. Kapının önünde bıraktığı valizlerden biri, şüpheli bir şahıs tarafından çalındı. Mağdur A.Ü., Emirdağ'a gittiğinde durumu fark ederek polis ekiplerine müracaatta bulundu.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgede yapılan detaylı çalışmalar neticesinde, şüpheli şahıs tespit edildi. Odunpazarı ilçesinde ikamet eden şahsın evine yapılan operasyonda, 1 adet cep telefonu, 13 adet cumhuriyet altını, 1 adet beşibiryerde altın, 2 adet altın bilezik, 16 adet çeyrek altın, bin 500 dolar ve 20 bin TL ele geçirildi. Toplam 650 bin TL değerindeki ziynet eşyaları, nakit paralar ve cep telefonu, sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Güvenlik Hırsızlık Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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