Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde ve Silah Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmada çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ile mühimmatları ele geçirilirken, yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, 35 gram bonzai, 30 gram metamfetamin, 14 sentetik ecza hap, 3 ecstacy hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti çerçevesinde gözaltına alınan 1 şüphelinin ise, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR