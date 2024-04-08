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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir'de 1 ile 8 Nisan tarihleri arasında jandarma ve polis ekiplerince yapılan çalışmalarda toplam 28 şüpheli yakalandı.

1 ile 8 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti suçundan 2 olayda 2 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Uyuşturucu madde kullanma suçundan ise 15 olayda 22 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Toplam 17 olayda 24 şüpheli şahsa işlem yapılırken 2 şüpheli şahıs sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi, 22 şüpheli şahıs ise serbest bırakıldı.

Şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda; 132,38 gram bonzai, 43 adet fişek, 40 adet sentetik hap, 35,60 gram metamfetamin, 19,92 gram skunk, 3 adet tabanca ve 2 adet ecstasy hap maddesi ele geçirildi.

Yine 1 ile 8 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 1 olayda 1 şüpheliye işlem yapıldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Jandarmanın devriye faaliyetlerinde ise aynı suçtan arama kaydı bulunan 3 şahıs yakalandı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Çalışmalarda jandarma ekipleri, 26 gram bonzai ve 6 gram metamfetamin ele geçirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Jandarma Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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