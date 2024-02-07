Eskişehir'de Üst Geçit Kazası: 2 Yaralı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarpan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Odunpazarı İlçesi Gültepe Mahallesi Nabi Avcı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seydi U. idaresindeki 42 AVV 89 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan üst geçit ayağına çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında, sürücü Seydi U. ile yanında yolcu olarak bulunan Orhan Y. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü ve yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR