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Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 1 Milyon TL Ceza Kesildi

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 8 bin 655 sürücü ve araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 612 sürücüye toplam 1 milyon 372 bin 402 TL trafik cezası kesildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları trafik denetimlerinde 8 bin 655 sürücü ve araç kontrol edilirken, 612 sürücüye toplam 1 milyon 372 bin 402 TL Trafik İdari Para Cezası kesildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde belirli tarihleri arasında Trafik Şube Müdürlüğü tarafından denetim faaliyeti yapıldı. İcra edilen denetimlerde; 8 bin 655 sürücü ve araç kontrol edildi. Trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 612 sürücüye toplam 1 milyon 372 bin 402 TL Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edildi. Çalışmalarda 111 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 8 sürücünün sürücü belgesi jandarma tarafından geri alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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