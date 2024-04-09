Eskişehir'de Ramazan Bayramı trafik denetimleri

Eskişehir'de polis ekiplerince Ramazan Bayramı çerçevesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kontrol edilen 2 bin 345 araçtan, kural ihlali yaptığı belirlenen 583 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 11 araç trafikten men edildi. Otogar çıkışında yapılan uygulamalarda ise, 90 otobüs şoförü ile 3 bin 250 yolcuya emniyet kemerinin önemi üzerine eğitim verildi.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı trafik tedbirleri nedeniyle il merkezi ve sınırları dahilinde can ve mal güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının daha oluşmadan önlenmesi ve trafik güvenliğinin en üst seviyede tutulması amacıyla 55 noktada 331 trafik ekibi olmak üzere bin 398 trafik personeli ile gerçekleştirilen tedbir uygulamaları devam ediyor. Bu çerçevede, insansız hava araçları, kent güvenlik yönetim sistemi kameraları, radar ekipleri ile sabit ve seyir halinde olmak üzere il merkezinde bulunan çevreyolları üzerinde, EDS Sistemleri (Ortalama Hız) ile il yollarında, yaya bölgelerine giriş yapan araçlar, abartılı egzozlu araçlar, yasal limitlerin üzerinde alkol alarak araç kullanan sürücüler, sürücü belgesiz araç kullanan şahıslar, park kural ihlali yapan araç ve sürücüleri üzerine ve diğer kural ihlali yapan araç ve sürücüler üzerine denetim yapıldı. Denetimlerde, 2 bin 345 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kural ihlali yaptığı tespit edilen 583 araç sürücüsünün sürücü belgesine ve tescil plakasına cezai işlem uygulandı ve 11 araç trafikten men edildi. Ayrıca, Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkışında 90 otobüs şoförü ve 3 bin 250 yolcuya emniyet kemeri kullanımın önemi üzerine eğitim verildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR