Eskişehir'de Polislere Küfür ve Hakaret Eden Kadın Kaydedildi

Eskişehir'de bir olaya müdahale eden polislere küfür ve hakaret ederek tehditler savuran kadın, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayın ardından kadın hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

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Görevi başındaki emniyet güçlerine küfür ve hakaretler savuran kadın hakkında işlem başlatıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir olaya müdahale eden polislere küfür ve hakaret ederek tehditler savuran kadın, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde bulunan bir parkta, sevgili oldukları iddia edilen 2 kişi arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgilenen ekipler, tartışma yaşayan şahısların mukavemeti ile karşı karşıya kaldı. Taraflardan birisinin polislere ve bekçilere küfür, hakaret ve tehdit dolu sözleri, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Olayın ardından ekiplere mukavemet göstererek küfür ve hakaret eden kadın hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.