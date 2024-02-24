Eskişehir'de Polis Ekipleri Okul Çevrelerini Denetledi
Eskişehir'de polis ekipleri, 24 okul çevresi ve parkta kontrol yaparak 30 kişiyi sorguladı. Denetimlerde bir markete cezai işlem uygulandı ve bir kişi yoklama kaçağı olarak tespit edildi.
Eskişehir'de polis ekiplerince, 24 okul çevresi ve park kontrol edilirken, 30 şahsın sorgulaması yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; 6 internet kafe, 1 kahvehane, kafe, 4 market-tekel, 2 tütüncü, olmak üzere toplam 13 işletme denetlendi. Ekiplerce 24 okul çevresi ve park kontrol ederken, 33 okul ziyareti geçekleştirip, 30 sahsın sorgulaması yapıldı. Okul çevrelerinde yapılan denetimlerde; yaşı küçük şahıslara sigara sattığı tespit edilen 1 markete cezai işlem uygulandı. Kontrollerde, 1 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek gerekli işlemler ekiplerce yapıldı. Yine çalışmalar kapsamında dilencilik yaptırıldığı tespit edilen yaşı küçük 1 şahıs Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edildi. - ESKİŞEHİR