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Eskişehir'de Kumar Oynayan 5 Kişiye 32 Bin 125 TL Para Cezası

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Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişiye toplam 32 bin 125 TL para cezası kesildi.

Odunpazarı ilçesinde Kumar-Tombala önleme faaliyeti kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında bir işletmede yapılan kontrollerde; işletme içerisinde bir masa üzerinde bulunan 4 bin 500 TL karşılığında 5 şüphelinin iskambil kağıdı ile oyun oynadıkları görüldü. Ekiplerce 5 şüpheliye kumar oynamaktan kişi başı 6 bin 425 TL olmak üzere toplam 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı. Ekiplerce işletmenin mühürlenmesi için gerekli işlemler sürüyor. İşletme sorumlusu V.C. kumar oynanması için yer ve imkan temin etmek suçundan mahkemeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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