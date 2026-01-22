Haberler

Gıda ve yem denetimlerinde 427 bin TL ceza kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de gerçekleştirilen gıda ve yem denetimlerinde toplam 427 bin 339 TL ceza yazıldığı bildirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 15-21 Ocak tarihleri arasında 161 işletmeyi denetledi.

Eskişehir'de son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 427 bin 339 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, "Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu"nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 15-21 Ocak tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 161 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 8 numune alımı, 55 ithalat ile 147 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 9 idari yaptırım uygulandığı, 427 bin 339 TL ceza yazıldığı ve 5 imha kararı alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı

Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı
Aziz Yıldırım'ın Bursa molası: Dönercide 100 bin TL'lik şıklık

Aziz Yıldırım'ın kombininin değeri öyle böyle değil
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı! Meğer neler demiş neler

Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı
Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı

Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı
Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi

Kuzey Yarımküre'nin soğukluk rekoru bu köyde kırıldı