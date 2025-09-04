Eskişehir'de Gıda Denetimlerinde Cezalar ve Faaliyet Durdurmalar

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gıda ve yem işletmelerine yönelik yapılan kontrollerde 237 bin 704 TL para cezası kesildi. Denetimler kapsamında 1 işletmenin faaliyeti durdurulurken, 1 adet de imha kararı alındı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 28 Ağustos - 3 Eylül 2025 tarihleri arasında tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiği gıda ve yem denetimlerinin haftalık raporunu yayımladı. Rapora göre, il genelinde yapılan çalışmalar kapsamında, gıda güvenliğini tehlikeye atan işletmelere karşı yaptırımlar uygulandı. Haftalık dönemde toplam 210 risk esaslı gıda ve yem işletmesi denetimi gerçekleştirilirken, bu denetimler sırasında 9 adet numune alındı. Yapılan incelemeler ve yasalara aykırı durumlar sonucunda 3 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Bu yaptırımların sonucunda kesilen toplam para cezası ise 237 bin 704 TL'ye ulaştı. Denetimler sırasında, gıda güvenliğini tehdit eden faaliyetler nedeniyle 1 işletmenin faaliyeti durdurulurken, 1 adet için de imha kararı alındı.

Ayrıca, raporda yer alan verilere göre, bu haftalık dönemde 56 ithalat işlemi ve 169 ihracat işlemi için de gerekli kontrollerin yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR