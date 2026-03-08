Haberler

Eskişehir'de vatandaşı 2 milyon 411 bin TL dolandıran şüpheli yakalandı

Eskişehir'de vatandaşı 2 milyon 411 bin TL dolandıran şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de kendisini polis-savcı olarak tanıtan bir dolandırıcı, toplamda yaklaşık 2 milyon 411 bin TL değerinde altın ve döviz dolandırdı. Polis ekipleri, dolandırıcıyı yakalayarak tutukladı.

Eskişehir'de kendisini polis-savcı olarak tanıtarak bir kişi yaklaşık 2 milyon 411 bin TL dolandıran şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 5-6 Mart tarihlerinde 2 farklı dolandırıcılık olayı meydana geldi. 5 Mart'ta gerçekleşen olayda; vatandaşa telefon ile ulaşarak emniyetten aradığını ve eve gelip arama yapacaklarını söyleyen şahsın toplam değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 50 gram altın, 3 adet bilezik, 2 adet çeyrek altın, 125 gram altın, 6 adet çeyrek altın, 2 adet cumhuriyet altını ve 500 euro dolandırdığı tespit edildi. 6 Mart 2026 tarihinde gerçekleşen olayda ise; vatandaşa yine telefon ile ulaşarak emniyetten aradığını ve yaşlılara yardım ettiklerini, evde bulunan altınların fotoğrafını çekerek koruma altına alacaklarını ve geri iade edeceklerini söyleyen şahsın toplam değeri yaklaşık 411 bin 500 TL değerinde 4 adet çeyrek altın, 6 adet gram altın, 2 adet bilezik ve 400 dolar dolandırdığı belirlendi.

Polis ekiplerince yakalanan dolandırıcı tutuklandı

Kendisini polis-savcı olarak tanıtan nitelikli dolandırıcılık şüphelisinin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Ekiplerin kapsamlı çalışmaları sonucunda, şüphelinin E.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. İkametinde bin 200 Euro ve 33 bin 940 TL ele geçirilen E.Y.'nin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak

Türkiye KKTC'ye F-16'ları konuşlandırıyor! Tarih belli oldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu

İran'da tüm bölgenin hayatını tehlikeye atacak saldırı
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü

Komşuda kriz patlak verdi! Üretimde rekor düşüş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Disney yıldızı Bella Thorne'dan çarpıcı itiraf: 6 yaşından 14 yaşına kadar istismara uğradım

Disney yıldızından istismar itirafı! 6 yaşından...
İsrail'den Lübnan'ın güneyine beyaz fosforlu saldırı

Savaş suçu işlemekten hiçbir çekinceleri yok! Beyaz fosforla vurdular
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki

Savaş çığırtkanlarına verdi veriştirdi! Kendi halkınız bombalanıyor
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke

İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Disney yıldızı Bella Thorne'dan çarpıcı itiraf: 6 yaşından 14 yaşına kadar istismara uğradım

Disney yıldızından istismar itirafı! 6 yaşından...
Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor

Trump'ın imdadına yetişti! Ukrayna'dan İran'a karşı hamle
Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor

Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor