Eskişehir'de çocukların kavgasına aileler de dahil oldu

Eskişehir'de, iddiaya göre, yabancı uyruklu 2 çocuğun kavgasına ailelerinin dahil olması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde, dün iddiaya göre, iki çocuk arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu. Kısa sürede büyüyen kavgada 2 yabancı uyruklu grup adeta birbirine girdiği anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Kavgada ortalık savaş alanına dönerken, olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Polis ekiplerince kaza çalışmalar olaya müdahile edilirken konuyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR