Eskişehir'de Çocuğa Darp Eden 7 Kişi Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de tramvay durağında 14 yaşındaki kick boks sporcusu M.K. darp edildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı ve mahkemeye çıkarıldı.

Eskişehir polisi, önceki gün 14 yaşındaki çocuğun tramvay durağında kalabalık bir grup tarafından darp edilmesi olayına karıştıkları belirlenen kişileri yakaladı. Gözaltına alınan ve yapılan sorgulama sonucu mahkemeye çıkartılan 7 kişi için ev hapsi ve adli kontrol kararı verildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Emek Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki kick boks sporcusu M.K., tramvay durağında, bazıları kendi akranı, bazıları ise daha büyük çocukların fiziksel saldırısına uğramış ve uzun süre darp edilmişti. Olayla ilgili Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri titiz bir çalışma başlattı. Yayınlanan görüntüler ve güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu darp olayına karışanları tek tek yakaladı. Gözaltına alınan ve yapılan sorgulama sonucu mahkemeye çıkartılan 7 kişi için ev hapsi ve adli kontrol kararı verildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sahnede talihsiz kaza! Jennifer Lopez iç çamaşırıyla kaldı

Sahnede talihsiz kaza! Eteği bir anda yere düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray tarihine geçen futbolcu 22 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray tarihine geçmişti, şimdi kulüp bulamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.