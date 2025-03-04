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Eskişehir'de Camiyi Soyan Hırsızlar İmamın Parasını Aldı

Eskişehir'de Camiyi Soyan Hırsızlar İmamın Parasını Aldı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir caminin camını kırarak içeri giren hırsızlar, imamın paralarını çaldı. Cemaat, durumu polise bildirdi.

Eskişehir'de camı kırarak camiye giren hırsızlar imamın bulunan parasını çaldılar.

Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde bulunan Vişnelik Camii'nde geçtiğimiz günlerde hırsızlık yaşandı. İddiaya göre, caminin camını kırarak içeri giren kişi veya kişilerce imamımın parası çalındı. Durumu gören camii cemaatince polis ekiplerine durum ihbar edildi. Polis olayla alakalı inceleme başlattı.

"Caminin kapısının ibadet için açık olmasını fırsat biliyorlar"

Cami cemaatinden Mustafa Kaya, yaşanan olayla alakalı "Hocanın cüzi miktarda parası vardı. Camı kırıp içeri girmişler onu çalışmışlar. Böyle şeylerin yapılması ayıp. Caminin kapısının ibadet için açık olmasını fırsat biliyorlar. Kim olursa olsun bu hareketler yakışmıyor. Tövbe edip, 'ben bir daha böyle bir şey yapmayacağım' desin. Hazıra hazine dayanmaz, kendinin kazandığı el emeği en tatlısı olur" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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