Eskişehir'de 389 araca 340 bin 390 lira trafik cezası kesildi
Eskişehir'de trafik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, abartılı egzoz ve park hataları yüzünden 389 araca 340 bin 390 lira idari para cezası kesildi.
Yapılan açıklamaya göre; 27 Mart 3 Nisan 2024 tarihleri arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 araç sürücüsüne abartılı egzoz kullandıkları gerekçesi ile 64 bin 390 TL, 6 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak suçundan 4 bin 140 TL ve 373 araca da taşıt yolu üzerinde park ihlali suçundan 271 bin 860 TL olmak üzere; toplamda 340 bin 390 TL cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR