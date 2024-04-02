Eskişehir'de 2 Okul Servis Aracına Para Cezası

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde 285 adet okul servis aracı kontrol edilirken, kusurlu görülen 2 araca 4 bin 641 TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 285 okul servis aracı kontrol edildi. Kusurlu bulunan 2 okul servisine toplamda 4 bin 641 TL para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR