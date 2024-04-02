YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Eskişehir'de 2 Okul Servis Aracına Para Cezası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde 285 adet okul servis aracı kontrol edilirken, kusurlu görülen 2 araca 4 bin 641 TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 285 okul servis aracı kontrol edildi. Kusurlu bulunan 2 okul servisine toplamda 4 bin 641 TL para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Jandarma Güvenlik Trafik 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title